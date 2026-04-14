Perde lo scontro diretto col Lanteri, ma conserva il primo posto del girone D della Prima categoria.

Il Monte Alma resta ad un passo dalla Promozione ma già da domenica sul campo del Siligo ha l'obbligo di far punti, possibilmente vincere, per non sentire al collo il fiato del Lanteri che invece ospita il Sennori.

Una gara non facile per il Monte Alma che domenica scorsa ha perso l'occasione per chiudere il campionato: il Lanteri ha cercato la sua ultima chance. Ha vinto per 1-2 lo scontro diretto col Luogosanto, con la possibilità di sperare ancora nel miracolo. Anche se in Promozione, il Lanteri potrebbe comunque andarci attraverso i playoff.

In coda sono ad un passo dalla retrocessione Atletico Sorso ed F.C Alghero, ultimo e penultimo con 18 e 18 punti.

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