Prima categoria, girone B: Masainas non gioca ma resta in vetta con 52 puntiLa inseguono Antiochense e Isili
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Masainas sempre in vetta al girone B della Prima categoria. La capolista che ha osservato il suo turno di riposo, viaggia in solitudine con 52 punti, seguita dall'Antiochense con 51 punti ma con una gara in più giocata. L'Isili resta terzo con 50 punti.
La promozione diretta se la stanno giocando queste tre squadre, mentre in coda si registra il primo verdetto con la retrocessione della Don Bosco in Seconda categoria.
Lotta per la salvezza fra Barumini e Santa Giusta, distanti due punti fra loro.