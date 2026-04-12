Nel girone A della Prima categoria pari (1-1) fra San Vito e Gialeto. Gli ospiti di Serramanna sono passati in vantaggio nel primo tempo con un calcio piazzato di Serra. I locali di Angelo Padiglia hanno pareggiato nella ripresa con un rigore trasformato da Frigau. Un pari che muove la classifica delle due squadre. Vittoria del Decimo 07 che ha piegato la Bariese per 2-0 con reti di Ledda e Spissu nella ripresa. Tre apunti d'oro per la squadra di Decimo che mantiere il suo primo posto in classifica.

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