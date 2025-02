Jerzu e Decimoputzu sempre assieme in vetta al Girone A di Prima Categoria. I campidanesi hanno piegato il Vecchio Borgo Sant'Elia per 2-0, gli ogliastrini hanno vinto (4-1) il derby col Tertenia. La Baunese terza in classifca a tre punti dal tandem di testa ha travolto il La Palma per 4-0. Il San Vito di Angelo Padiglia ha conquistato un buon pareggio contro l'Azzurra (-2) sfiorando la vittoria. Tre punti d'oro per il Settimo in chiave salvezza, vittorioso per 5-2 ad Assemini.

Nel Girone B continua la fuga del Samugheo, vittorioso oggi sul Segariu per 3-1. L'Arbus ha piegato l'Antiochense (1-0), il Gonnos ha travolto il Perdaxius per 4-1 in anticipo. In classifica il Samugheo è primo con 44 punti, il Gonnosfanadiga insegue a 38 punti, poi l'Arbus a 36.

Nel Girone C il Thiesi piega il Pozzomaggiore per 2-0 e mantiene il primo posto con 46 punti. Uno in più dell'Ozierese (3-0 al Fonni). Nel Girone D domina il Campanedda (44 punti), che ha inflitto un pesante 5-0 a La Salette Olbia.

© Riproduzione riservata