Dopo due giornate a comandare la classifica del girone A della Prima categoria sono Decimo 07 e Tertenia. Sei punti in classifica per entrame, due in più del plotone degli inseguitori che viaggia a quattro punti. Ne fanno parte La Palma, San Basilio e Ulassai. Baunese e San Vito, hanno tre punti (un successo e una sconfitta). Ha sempre perso la Gioventù Sarroch , con un gol fatto e cinque subiti. La squadra più orolifica è il Decimo 07 con sette reti. Il Decimo è anche l'unica del girone non avere ancora subito gol. Le più battute sono Idolo e La salle, le cui difese hanno subito sei reti.

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