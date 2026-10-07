Le due ruote tornano protagoniste in Trexenta. Domenica 11 ottobre Guasila ospiterà l’ottava edizione del Trofeo XC Guasila, uno degli appuntamenti più attesi della stagione regionale di mountain bike. La manifestazione è organizzata dall’associazione Bike Tour 4 Mori, con la collaborazione del Comune di Guasila, della Misericordia locale e del CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). La gara sarà valida come terza prova del Campionato regionale Cross Country CSAIn e ospiterà anche la Prova unica Interforze Open MTB CSAIn. Ai nastri di partenza sono attesi i migliori specialisti della disciplina, insieme a numerosi appassionati delle ruote grasse.

Il quartier generale della manifestazione sarà allestito nella suggestiva cornice della chiesa campestre della Madonna d’Itria, in località Bangiu. Qui, a partire dalle 8, è previsto il ritrovo dei partecipanti e l’apertura delle operazioni di verifica delle tessere. Le iscrizioni saranno chiuse alle 9.45, mentre alle 10 è fissata la partenza ufficiale della gara agonistica. Al termine della competizione, alle 12, spazio alle premiazioni nel piazzale della chiesa: saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria. Per partecipare è possibile effettuare l’iscrizione inviando una e-mail a biketour4mori@gmail.com. Per le informazioni organizzative è disponibile anche il referente Paolo, al numero 347 5168988. In occasione dell’iscrizione sarà inoltre possibile prenotare il pranzo convenzionato al Ristorante Rocce Bianche 2, pensato per concludere la giornata insieme a partecipanti, accompagnatori e appassionati. Gli organizzatori hanno infine rivolto un ringraziamento alla Società Madonna d’Itria per la collaborazione e per la disponibilità nell’accoglienza dell’evento.

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