Tennis Itf Combined, nel terzo torneo maschile in corsa dieci azzurriNel torneo femminile sette italiane al secondo turno
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Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, sono allineati agli ottavi i tabelloni di singolare del terzo dei cinque tornei Ift Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, il 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.
Nel maschile, dieci gli italiani che hanno superato il primo ostacolo. A Stefano D’Agostino, Manuel Mazza e Giorgio Tabacco, vincenti nella giornata di ieri, oggi si sono aggiunti Giovanni Oradini (6-4, 6-2 sul qualificato Marco Furlanetto), Federico Iannaccone (6-3, 6-0 sulla testa di serie numero 8 Lorenzo Carboni), Alexander Weis (6-4, 0-6, 6-3 in 2h26' sul numero 4 del seeding Fausto Tabacco), Gabriele Maria Noce (6-7, 6-2, 6-3 in 3h27' sul qualificato Giammarco Gandolfi), i qualificati Alessandro Bellifemine (6-3, 1-6, 6-3 su un altro tennista proveniente dal tabellone cadetto, Leonardo Primucci), Gabriele Pennaforti (6-3, 6-2 sul qualificato tedesco Ruben Hartig) e la wild card Gabriele Crivellaro (6-2, 3-6, 7-6 in 2h36' sul belga Martin van Der Meerschen, testa di serie numero 7).
Stop al primo turno per Lorenzo Bocchi (6-0, 6-1 dal polacco Daniel Michalski, numero 1 del seeding).
Femminile. Nel femminile, sette azzurre al secondo turno: la testa di serie numero 2, Giorgia Pedone (6-0, 6-4 su Camilla Zanolini), la 5 Jessica Pieri (6-1, 6-2 sulla croata Tena Lukas), la 6 Deborah Chiesa (6-0, 6-3 sulla qualificata tedesca Luisa Meyer Auf Der Heide), la 7 Alessandra Mazzola (che incassa dopo 2h15' il ritiro della georgiana Sofia Shapatava sul 7-6, 4-3), la qualificata Eleonora Alvisi (6-0, 6-3 su Camilla Gennaro) e le wild card Matilde Paoletti (doppio 6-3 sulla qualificata Francesca Gandolfi) e Carla Giambelli (6-1, 6-3 sulla qualificata Agnese Gentili).
Out le qualificate Angelica Raggi (6-1, 6-3 dalla francese Nina Radovanovic) e Nicole Andrea Molaro (6-3, 6-4 dalla russa Maria Andrienko).