Dopo il successo all'esordio sul campo del Ct Bologna, il Tc Alghero MP Finance torna a casa. E lo fa richiamando soci, tifosi e appassionati nel circolo di Maria Pia per un doppio appuntamento,

Sabato, alle 17.30, la club house ospiterà la presentazione ufficiale della squadra che partecipa al campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile.

Presenti, il presidente del Tc Alghero Fabio Fois, il capitano della squadra Gino Asara, il direttore del circolo Marco Lelli e alcuni componenti della squadra.

Poi, domenica, a partire dalle 9, i campi 1 e 2 in green set ospiteranno la seconda giornata del girone 5: il Tc Alghero MP Finance affronterà l'Amp Pavia.

L'ingresso è libero e gratuito.

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