Non inganni il punteggio finale di 3-0 perché il Latte Dolce deve ringraziare anche il portiere Pedone se la vittoria sulla Costa Orientale Sarda è stata così rotonda. Almeno tre gli interventi miracolosi del diciannovenne della squadra sassarese che hanno tolto agli ospiti la legittima soddisfazione del gol.

Passa quindi ai sedicesmi della Coppa Italia il Latte Dolce che bissa la vittoria in campionato di domenica e acquisisce slancio per il campionato di serie D.

Biancocelesti in vantaggio al 32' con incornata di desole dopo la torre di un compagno. Il raddoppio due minuti più tardi su contropiede con Di Paolo che si è involato sulla corsia destra e una volta in area ha servito Di Gianni.

Nella ripresa Cos avanti per cercare di riaprire la partita, ma Pedone è apparso insuperabile e nel recupero terza rete del Latte Dolce che porta la firma del neo entrato Saddi. Convocato anche il nuovo acquisto, il difensore Giorgio Megna, 21 anni, svincolato, nella stagione scorsa al Nissa.

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