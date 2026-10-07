Si è giocata l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Al "Monteponi" l'Iglesias supera 1-0 la Villacidrese e ribalta lo 0-0 di campionato: decide nel primo tempo un colpo di testa del capitano Edoardo Piras. Un vantaggio minimo da difendere nella gara di ritorno.

Ipoteca sulla semifinale per il Tortolì, che batte 2-0 la Nuorese. Trasferta solo sulla carta per i rossoblù, guidati in panchina da Criscuolo: per l'indisponibilità del campo della Nuorese, la gara si è disputata al "Fra Locci" di Tortolì. Primo tempo bloccato e senza reti, con i nuoresi più pericolosi in un palo colpito da Fabio Cocco con un tiro da fuori. Nella ripresa cresce il Tortolì, che passa con un colpo di testa di Delpiccolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi, con più spazi, arriva il raddoppio di Mastropietro in contropiede, al primo gol con la maglia ogliastrina. Esordio da titolare per il portiere classe 2007 Lorenzo Bracaglia.

Al "Chicchito Chessa" è show di Sagardia, che con una tripletta trascina l'Alghero al 3-2 sul campo del Bonorva. Padroni di casa avanti al 13' con Sanna, ma l'attaccante algherese ribalta il risultato con una doppietta al 19' e al 45'. In avvio di ripresa, al 51', Camara riporta in parità il Bonorva, ma al 69' è ancora Sagardia a firmare il gol della vittoria.

Nessuna rete, invece, nel derby gallurese del "Signora Chiara": Calangianus e Santa Teresa Gallura chiudono sullo 0-0 e rimandano ogni verdetto alla sfida di ritorno.

In Promozione, nell'andata degli ottavi di finale, Selargius e Cannonau Jerzu pareggiano 1-1 al "Virgilio Porcu", giocato a porte chiuse. Per i granata va a segno Ragucci, per gli ogliastrini risponde Demurtas. Tutto da decidere nella gara di ritorno.

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