È finita l’attesa anche delle formazioni impegnate nei tornei cestistici organizzati dal settore Pallacanestro del Movimento Sportivo Popolare (MSP). Saranno tre i gironi presenti nel torneo Open Maschile, primo campionato MSP al via. Ai nastri di partenza si presenteranno 18 formazioni in totale, divise in 3 raggruppamenti composti da 6 squadre, tutte del Sud Sardegna. Le novità della stagione 2026/2027 sono rappresentate dalle new entry Cagliari Basket e Astro, alla prima partecipazione tra gli Open.

Il quadro completo

Nel girone A, sono inserite Gulls Sant’Eulalia, Basket Decimo, Astro Cagliari, Ferrini Basket, Mistral e Condor B; nel girone B, al via Virtus Cagliari, Sinnai Basket, Phoenix, Audax, Vitalis San Gavino e Aurora Basket Ellebì; nel girone C, infine, ecco Panda Monserrato, Basket Quartu, Cagliari Basket, Basket Settimo, Jolly Dolianova e Condor A. Nei prossimi giorni verrà stilato il calendario ufficiale delle partite, mentre la prima giornata dovrebbe essere a partire dal 23 ottobre prossimo.

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