Sono quattro le squadre ancora imbattute nel campionato di Eccellenza. Sono le capoliste Santa Teresa e Lanusei, ma anche Ilvamaddalena e Iglesias.Non hanno mai vinto le ultime due della classifica: il Tempio che è anche la squadra che ha finora subito più reti (11) e la Nuorese che a sua volta è la squadra che ha segnato meno (appena una rete in quattro gare). La più prolifica è il Santa teresa con 12 gol fatti. Domenica si torna in campo per la quinta giornata di campionato: Uri-Villacidrese, Iglesias-Tortolì, Lanusei-Nuorese, Santa Teresa-Alghero, Taloro-Ilva, Tempio-Bonorva, Terralba-Calangianus e Villasimius-Usinese.

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