L’Alghero Academy è pronta ai nastri di partenza della Dr1.

La squadra, frutto del progetto che unisce le due principali società cestistiche cittadine, Pallacanestro Alghero 1986 e Mercede basket Alghero, nasce con lo scopo di rilanciare e far crescere la pallacanestro maschile algherese. Non una fusione, ma una collaborazione tecnica e sportiva, annunciata già in estate, che mette in comune esperienze, competenze ed energie per offrire ai giovani cestisti algheresi più opportunità, continuità e spazio per crescere. Dalla stagione 2026/27, il progetto coinvolgerà il settore giovanile e due squadre senior, impegnate nei campionati di Divisione regionale 1 e Divisione regionale 2.

La Dr1 avrà un girone a dieci squadre, che coprirà tutta la regione da nord a sud. Avversarie della squadra algherese saranno Santa Croce Olbia, Cus Sassari, Shardana basket Sassari. Astro Cagliari, Genneruxi, Elmas, Ferrini Cagliari, San Sperate e Basket Serramanna.

A guidare l’Alghero Academy, che può contare sul main sponsor Costruzioni Valentino, sarà coach Matteo Mastropietro, coadiuvato dal secondo Mauro Cabras. Il roster si presenta abbastanza giovane, con un’età media di 20 anni, e può contare anche su alcuni giocatori d’esperienza provenienti da Sassari e dintorni come Fabio Bertolini dal Sant'Orsola e Giovanni Fara dalla Demones Ozieri, entrambi reduci dal campionato di Serie C. Con loro, ci sarà il gruppo reduce dalla vittoria della Dr2 l'anno scorso con la Mercede, composto da Matteo Monte, Giovanni Manunza, Amado Sahud e Silvio Tilloca, oltre ad alcuni elementi che lo scorso anno giocavano con la Sap, Cristian Scalise, Kristian Ibba, Matteo Meregalli, Daniele Marti e Federico Murru, che torna dopo aver disputato le finali nazionali con la Sap nel 2024/25. Ad arricchire ulteriormente la rosa di giocatori a disposizione di coach Mastropietro, i ragazzi di “Diritto a canestro” dal Mali (Sap) Modibò Diakité e Gaoussou Diallò.

L’obiettivo stagionale è quello di dimostrare di meritare la categoria. Il parquet di casa sarà quello del PalaManchia, dove la società spera di vedere spalti affollati per sostenere la squadra nelle gare casalinghe.

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