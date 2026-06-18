Dopo la salvezza raggiunta nei playout del girone B di Prima Categoria, contro la Libertas Barumini, il Santa Giusta comincia a pianificare la prossima stagione. Il primo passo compiuto dal sodalizio guidato da Marco Cau è la conferma dell’allenatore Gianni Lutzu.

Lutzu era arrivato alla guida della squadra a metà gennaio, in sostituzione del dimissionario Bobo Sau, e aveva già guidato la compagine lagunare nella stagione 2021/2022, quando era arrivato lo storico salto in Promozione.

Ora, dopo la salvezza di circa un mese fa, la conferma per la nuova avventura. «È un allenatore che va dritto per la sua strada – commenta Cau - L'anno scorso ha sposato il progetto e ha fatto tantissimo, arrivando alla salvezza. La riconferma è stata dunque più che meritata. Avrà la possibilità di iniziare la stagione dopo aver preparato la squadra secondo quella che è la sua filosofia».

Nelle prossime settimane la società comincerà a muoversi per costruire la rosa che Lutzu avrà a disposizione.

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