calcio
01 novembre 2025 alle 21:42aggiornato il 01 novembre 2025 alle 21:42
Prima categoria, anticipo: il La Palma espugna SestuLa gara è stata decisa già nel primo tempo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nell'anticipo del girone A del campionato di Prima categoria, il La Palma è passato a vele spiegate sul campo del Sestu, vincendo per 2-5.
Reti: 22’ (r) M. Medda, 32’ e 81’ E. Piras, 41’ Boi, 51’ A. Medda, 68’ Soru, 85’ Mura.
Un successo meritato quello colto dai cagliaritani che non nascondono le proprie ambizioni di classifica. La gara è stata decisa già nel primo tempo che il La Palma ha chiuso con tre reti di scarto.
© Riproduzione riservata