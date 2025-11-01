Nell'anticipo del girone A del campionato di Prima categoria, il La Palma è passato a vele spiegate sul campo del Sestu, vincendo per 2-5.

Reti: 22’ (r) M. Medda, 32’ e 81’ E. Piras, 41’ Boi, 51’ A. Medda, 68’ Soru, 85’ Mura.

Un successo meritato quello colto dai cagliaritani che non nascondono le proprie ambizioni di classifica. La gara è stata decisa già nel primo tempo che il La Palma ha chiuso con tre reti di scarto.

© Riproduzione riservata