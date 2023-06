Fabio Isoni resta sulla panchina dell'Ussana neo promossa in Prima categoria. Una società e una squadra dal passato illustre, col sogno di conquistare nel giro di poche stagioni il salto in Promozione.

La società sta allestendo una squadra con l’intento di far bene in Prima categoria con l'arrivo del centrocampista Mattia Cordeddu, giocatore di talento e di esperienza per aver indossato le maglie di Villacidrese, Carbonia e Castiadas.

Dall'Andromeda è arrivato Mauro Murgia, altro centrocampista di valore e di esperienza. Resta il giocatore simbolo della squadra: il super bomber Nicola Lai con un passato in squadre di C come Torres e Rieti.

Una squadra che si annuncia forte in ogni reparto. Grande l'attesa fra i tifosi.

