Presentata sabato sera, nella club house della Ssd Nettuno, la Fc Alghero, la nuova squadra nata quest'estate che si presenta ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria 2022/23.

Il patron. “Abbiamo scelto di partire dal gradino più basso, perchè vogliamo far crescere lo spirito di squadra di pari passo agli allenamenti e alle partite”, ha spiegato il presidente della nuova realtà calcistica Andrea Alessandrini, amministratore unico della Nobento.

Il mister. “In questo primo mese di gioco, gli atleti hanno dimostrato voglia di fare, tanta dedizione e amore per il progetto”, dichiara l'allenatore Pippo Zani, portiere e capitano della Polisportiva Alghero prima e del 1945 Alghero poi. “Il desiderio di mettersi alla prova e lavorare è fondamentale in vista del campionato e loro stanno già dimostrando tanto. Lavoreremo sodo per rendere orgogliosi i nostri sostenitori”, ha concluso l'ex portiere di Atalanta, Torres, Leffe, Cantalupo, Tempio e Taloro Gavoi.

La rosa. La squadra giallorossa può contare sui portieri Arcangelo Bellinzis e Francesco Serra; sui difensori Francesco Carbone, Marco Cingotti, Christian Gallo, Silvio Gnani, Mario Lobrano, Andrea Moro e Michele Sanna, il difensore-centrocampista Francesco Carta, i centrocampisti Marco Ardu, Matteo Campus, Antonio Catogno, Alessandro Delias, Santino Nunfris, Giuseppe Rizzu e Alessandro Sanna, i centrocampisti-attaccanti Ottavio Cariga e Giuseppe Satta, gli attaccanti Tudor Battaglia, Michele Cherchi, Balla Fofana, Thomas Livesi e Christian Nemore.

