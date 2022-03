Dopo la brutta notizia del Cus Cagliari a riposo forzato causa Covid, è arrivata quella della sconfitta della Techfind Selargius, battuta 47-50 nel combattuto match col Battipaglia, valevole per la 20ª dell’A2 femminile di basket.

Le giallonere, ancora prive di una play che possa sostituire Zitvoka, hanno tenuto il campo per l’intera gara, un match estremamente equilibrato, e alla fine sono state condannate, a un minuto dalla sirena dalla capitana avversaria Potolicchio.

La gara. Campane subito aggressive e alla ricerca del vantaggio, ma il San Salvatore, dopo lo spavento per quello che sembrava un infortunio alla caviglia di Ceccarelli, poi tornata regolarmente in campo, ha invertito la rotta con un parziale di 9-2 e la tripla di Rosellini. Archiviata la prima frazione avanti 17-14, le selargine hanno pagato gli assalti del Battipaglia, compensati dai centri di Ceccarelli, El Habbab e Rosellini, che dopo aver portato la sua squadra al riposo sotto 28-29, ha siglato il +4 a inizio ripresa. La reazione delle campane non si è fatta attendere, ma al 33-39 confezionato dalle ospiti, le padrone di casa hanno risposto trascinate dalla capitana fino al 38-39 del 30’ e all’incoraggiante +5 (46-41) di metà quarto quarto. Quando la vittoria sembrava però alla portata, c’è stato l’ultimo vincente colpo di coda del Battipaglia che, con Seka e Potolicchio, autrice di due liberi e una tripla, ha spostato gli equilibri a proprio favore e strappato alla Techfind i due punti in palio.“Le percentuali non sono state ottime e abbiamo lasciato troppi rimbalzi offensivi al Battipaglia, ma la squadra ha lottato con orgoglio e grinta, anche se infortuni e rotazioni corte non ci hanno consentito di esprimerci al meglio. Complimenti alle avversarie”, ha poi dichiarato coach Roberto Fioretto, che spera di trovare quanto prima la giocatrice a cui affidare la regia, magari prima del derby col Cus, ancora in forse viste le positività nel gruppo squadra universitario.

IL TABELLINO

Techfind San Salvatore Selargius 47

Battipaglia 50

(17-14; 11-15; 10-10; 9-11)

Techfind San Salvatore Selargius: Rosellini 12, El Habbab 7, Pinna, Cutrupi 13, Ceccarelli 11, Corongiu ne, Vargiu ne, Mura 2, Pandori 2, Valenti, Lapa ne, Demetrio Blecic. Allenatore Roberto Fioretto.

Battipaglia: Logoh 5, Seka 11, Gerostergiou 13, Potolicchio 6, Milani 12, Scarpato 3, Dione ne, De Feo, Nwachukwu, Chiovato ne. Allenatore Maslarinos.

