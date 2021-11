Omar Porru dell’Andromeda, nonostante l’ultima sconfitta interna nel derby contro l’Orrolese, è stato giudicato tra i migliori conquistando il settimo punto. ‘‘Si è messo in evidenza’’, dice il tecnico dell’Orrolese, Marco Marcialis. ‘‘E’ un giocatore valido che non scopro di certo io’’. Il calciatore 26enne è cresciuto nel Cagliari, per poi indossare le maglie di Selargius, Porto Corallo e Muravera.

Dietro Porru, con sei punti, il compagno di squadra Lonis raggiunto da Achenza (Villamassargia).

Nel girone B, Bruno Frongia della Tharros è stato agganciato, a quota sei, da Gino Noli (Tonara), autore di una rete nella prestigiosa vittoria contro il Tortolì.

Nel gruppo C, infine, salgono a sette Stefano Mereu dello Stintino, Sergio Valenti del Tempio e Domenico Saba dell’Usinese. Fermo a sei invece Lorenzo Zela (Posada), agganciato da Cissè (Calangianus), Igiene (Lanteri), Davide Budroni (Oschirese) e Cosseddu (Porto Cervo).

Classifica dei migliori Promozione, girone A:

7 PUNTI: Porru (Andromeda).

6 PUNTI: Lonis (Andromeda); Achenza (Villamassargia).

5 PUNTI: Piras (Atl. Cagliari); Brignone (La Palma); Mi. Atzeni (Orrolese); Ligas (Pro Sigma); Cotza (Quartu 2000); Zara (Selargius); Contu (Villamassargia); Boi, Porcu (Villasimius).

4 PUNTI: Cogotti, D. Manca (Atl. Narcao); Biccheddu (Cortoghiana); Pinna, Tomasi (Gonnosfanadiga); Farci (La Palma); Suella (Monteponi); Nepitella, Siddu (Pro Sigma); Porru (Selargius); Corona (Villamassargia); Frau (Villasimius).

3 PUNTI: Amorati, Aresu (Atl. Cagliari); Congiu, Marreddu (Atl. Narcao); Iesu, Muscas (Cortoghiana); Cocco (Fermassenti); Pilloni (Gonnosfanadiga); Saho (La Palma); Lepore, Porcu (Monteponi); Ma. Atzeni, Placentino (Orrolese); Pani (Pro Sigma); Aramu, Mura (Quartu 2000); Mainas, Piras (Selargius).

Classifica dei migliori Promozione, girone B:

6 PUNTI: Frongia (Tharros); Noli (Tonara).

5 PUNTI: Atzeni (Arborea); S. Canu (Budduso); Pili (Fonni); Mar. Mura (Macomerese); Fantasia (Ozierese); J. Boi (Tonara); Moio (Tortolì).

4 PUNTI: Cadau, P. Calvisi, Talanas (Bittese); Deledda,Kalissa (Bonorva); Mascia (Budduso); Pinna (Macomerese); Porcu (Ozierese); Congiu, S. Piras (Paulese); Piga, A. Pilia (Sadali); M. Cocco, Corongiu (Samugheo); Jatta (Seulo); Sanna (Tharros); Caredda, Timpanaro (Tortolì).

3 PUNTI: Ferraro, Serpi (Arborea); Orunesu, R. Sanna (Bittese); Deriu, Sanna (Bonorva); G. Canu, Dessolis, R. Sanna (Budduso); Ruiu, Sini (Fonni); Foddai, Fois (Macomerese); Demontis (Ozierese); Mastio, Ruggiu (Paulese); Ferraro, D. Pilia (Sadali); (Samugheo); Mattana, Melis, Pilia (Seulo); F. Serra (Tortolì).

Classifica dei migliori Promozione, girone C:

7 PUNTI: Mereu (Stintino); Valenti (Tempio); Saba (Usinese).

6 PUNTI: Cissè (Calangianus); Igiene (Lanteri); D. Budroni (Oschirese); Cosseddu (Porto Cervo); Zela (Posada).

5 PUNTI: Gareddu (Porto Torres); Depalmas, Di Spigna (Posada); Trini (Siniscola); Solinas (Thiesi).

4 PUNTI: D’Antonio (Porto Torres); Doddo (San Teodoro); Aloia, Ibba (Siniscola); Serra (Stintino); Silvetti (Tempio); Spanu (Thiesi); N. Sanna (Usinese); Goy (Valledoria).

3 PUNTI: Lollia, Torresi (Calangianus); Dore, Pintus (Lanteri); De Santis, Pilo, Scarfò (Luogosanto); F. Budroni, Degortes, Mura, Santone (Oschirese); Kozeli, Oluwalogbon, Satta (Porto Cervo); Libi, Sini (Porto Torres); Boi, Molino, Putzu (San Teodoro); Piras (Siniscola); Aloia, Uleri (Tempio); Daga (Usinese); Secchi, Spillo (Valledoria).

