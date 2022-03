Una piccola realtà, giovanissima come costituzione, ma cresciuta in fretta e vogliosa di competere ai massimi livelli regionali. È la storia della New Basket Ploaghe che, al momento, è imbattuta nel campionato di C regionale femminile con 10 vittorie in altrettante partite. Alla guida un tecnico appassionato e preparato, che vive la pallacanestro in maniera viscerale, Giangiorgio Cadoni.

La scelta. L’estate scorsa il grande dilemma: B o C regionale? Dopo tante valutazioni si opta per il secondo torneo regionale. “Per noi – commenta Cadoni – le problematiche Covid sono state importanti nella scelta del campionato da fare. Due anni fa abbiamo fatto un quinto posto in B, ma per quest’anno abbiamo optato per la C, sapendo sin dall’inizio di avere un roster che era di categoria superiore, di qualità”. Un avvio di stagione senza macchia. “Giudico bene – prosegue – il nostro inizio. Non pensavo avessimo questo impatto; le ragazze giocano 40’ di fila, senza intoppi e di questo sono soddisfatto”.

Qualità. Non solo, Cadoni sa bene qual è il livello delle giocatrici che ha a disposizione. Elementi che per la categoria sono un lusso. “Ho a disposizione – conferma Cadoni – un roster che posso definire molto profondo. Abbiamo elementi che hanno vinto tanto in serie B e non manca l’esperienza oltre che il talento. È inutile nasconderci”.

Obiettivi. La New Basket non si nasconde, la volontà è quella di ritornare nel massimo campionato regionale il più presto possibile. “Non possiamo nasconderci – commenta il coach – l’obiettivo stagionale è arrivare il più lontano possibile, puntando a salire. A lungo termine, con la società, speriamo di riportare la pallacanestro a Ploaghe agli antichi splendori. In passato avevamo anche una bella squadra maschile e speriamo di ricrearlo in futuro”.

Le avversarie. Secondo l’andamento attuale, le ploaghesi si giocheranno la promozione con un’altra squadra l’attuale seconda in classifica, Ferrini Quartu. “Sicuramente – conferma – con noi c’è la Ferrini, che ha elementi di esperienza e talento. Penso si andrà in quella direzione. Inoltre, Nuoro ha un bacino di ragazze che sta crescendo molto bene e sono ben allenate. Anche Alghero e Nulvi stanno facendo molto bene”. Il risultato più bello, però, secondo il coach ploaghese è generale: “Non credevo si riuscisse ad arrivare a fare una B e una C; avere due campionati regionali femminili è una cosa molto bella”.

Una vita in palestra. Giangiorgio Cadoni, 47 anni all’anagrafe e altrettanti, quasi, vissuti in palestra. Al termine della carriera da giocatore ha iniziato ad allenare nel 2009 a Nulvi in serie C. Con le “pazze pazze” (nome di battaglia delle ragazze nulvesi) vince la serie C nel 2012 e due anni dopo fa gli spareggi (dopo un secondo posto in serie B) per la A/2. In seguito allena nel maschile anche a Ittiri, Ozieri e Rustam Sassari, oltre a 3 anni nelle giovanili del Sant’Orsola Sassari. Nel 2017 l’approdo a Ploaghe, alla New Basket, nella quale ha allenato sia nel settore maschile (vince la Promozione nel 2018/2019) che nel femminile.

