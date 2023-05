Fa festa l’Atletico Uri che conferma la categoria, retrocede l’Ilvamaddalena. I tempi regolamentari finiscono due a due e si prosegue ai supplementari ma il risultato non cambia. Pareggio che consente all’Uri di restare in Serie D grazie alla miglior classifica nella sessione regolare. E’ stato un derby tiratissimo con tanta tensione in campo considerata l’importanza della posta in palio. Si è creato un parapiglia sia tra il primo e secondo tempo supplementare che dopo il fischio finale.

La cronaca. L’Atletico Uri è passato in vantaggio dopo appena 6’ con una girata del solito Aloia su assist di Samb. Tre minuti più tardi il raddoppio firmato dal senegalese Samb da due passi. Dopo la sbandata iniziale, l’Ilva si scuote e al 15’ accorcia le distanze con Cacheiro. Al 24’ Di Pietro sfiora il pari che comunque non tarda ad arrivare. Lo firma al 32’ Bazile con un gran sinistro. Al 41’ Ravot colpisce il palo. Nella ripresa occasioni per Demarcus , Lobrano e Loru. Si va ai supplementari. Al 6’ Samb calcia di poco sul fondo. Al 12’ Atzeni ipnotizza Altolaguirre.

Poco dopo Galvanio colpisce il palo. Al 13’ salvataggio di Congiu sulla linea. Al 15’ Aloia vicinissimo al gol. Nella ripresa, al 10’ Manca calcio alto. Nel finale espulso Lobrano per doppia ammonizione.

