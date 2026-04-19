Si è completata la penultima giornata del girone B di Promozione, con i riflettori puntati soprattutto sulla zona calda della classifica. Con l’Alghero già promosso in Eccellenza – fermato sul 2-2 nell’anticipo contro l’Arzachena – e il Bonorva certo del secondo posto e dei playoff, restava apertissima la corsa salvezza.

La situazione, a novanta minuti dal termine, vede coinvolte quattro squadre racchiuse in appena quattro punti: Macomerese (40), Bosa (39), Li Punti (37) e Stintino (36). Due di queste saranno costrette a disputare il playout.

Pesante il successo del Bosa, che espugna il campo della Macomerese per 2-1 e riapre completamente i giochi, portandosi a + 2 dalla zona playout e ad un punto dalla Macomerese. Tiene il passo anche lo Stintino, che supera 1-0 il Castelsardo e resta pienamente in corsa. Pareggio invece per il Li Punti (1-1 contro il Campanedda), un punto che muove la classifica ma non basta a mettere al sicuro i sassaresi.

Negli altri incontri, l’Usinese batte 2-0 l’Atletico Bono, mentre l’Ozierese dilaga 5-0 contro il Ghilarza. Vittoria larga anche per il Coghinas, 5-0 sul Tuttavista. Pareggi nelle sfide tra San Giorgio Perfugas e Luogosanto (2-2) e tra Thiesi e Bonorva (1-1).

Già definiti, invece, i verdetti in coda: retrocedono Ghilarza, Atletico Bono e Tuttavista. Tutto rinviato all’ultima giornata per stabilire chi riuscirà a evitare lo spareggio salvezza e chi, invece, dovrà passare dai playout.

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