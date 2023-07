Colpo di mercato dell'Ilvamaddalena (Eccellenza) che tessera Antonino Piriottu, esterno sinistro di difesa. Classe 2001, Piriottu è cresciuto nel settore giovanile della Torres esordendo poi a soli 17 anni nella prima squadra in Eccellenza. Indimenticabile per lui il gol che è valso il salto in Serie D dei sassaresi. Con la Torres ha giocato anche D, successivamente le esperienze con Budoni, Tempio e Nuorese. Si rinforza ancora il Li Punti con l'arrivo dell'argentino Nacho Salas.

In Serie D, la Costa Orientale Sarda ha ingaggiato Roberto Serra, attaccante classe 2004, Tommaso Cabiddu, centrocampista classe 2005, e Simone Loi, centrocampista classe 2007.

L'ex Arzachena Cristian Sosa è ad un passo dall'Acerrana, compagine che disputerà la Serie D con il titolo dell'ex Afragolese. Il difensore uruguaiano, classe 1985, ha totalizzato 33 presenze con la maglia biancoverde. Un giocatore di spessore con oltre 400 gare tra Serie B, C e D. Ha indossato anche le maglie di Alessandria, Taranto e Fano.

Il difensore, sempre Arzachena, Mario Piga potrebbe accasarsi col Brindisi in Serie C. Il giocatore è corteggiato anche da altre società, sempre di C ma anche di D. Dopo dieci il portiere ex Bosa, Antonio Sechi torna all'Alghero.

