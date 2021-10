Settanta tennisti hanno partecipato alla quinta edizione del Torneo Tc Sporting Iglesias Open-Memorial Luciano Pili. Alla fine, la vittoria ha sorriso a Pierluigi Piredda e Candela Bugnon. Il primo, tesserato per il Tc Su Planu (2.7), ha onorato nel migliore dei modi la sua testa di serie numero 1, non cedendo neanche un set nei due match disputati e battendo 7-5, 6-3 in finale Paolo Emilio Cossu Floris (2.8, Tc Cagliari).

Tra le donne. Nel tabellone femminile, l'argentina del Tc Cagliari (2.5) ha confermato i pronostici della vigilia cedendo appena tre giochi nei due match che l'hanno vista all'opera, nel 6-3, 6-0 in finale alla testa di serie numero 2 Elisa Armosini (2.8, Ct Decimomannu).

La Terza maschile. Nel tabellone di Terza maschile si è imposto Marco Usala (4.1, Tc Assemini), che ha approfittato del ritiro di Daniel Matteo Lena (3.2, Ct Decimomannu) sul 2-6, 6-2, 4-0.

Tra i Quarta, vittorie per due portacolori del circolo di casa: il 4.1 Alessandro Lopane (7-6, 1-6, 6-2 sul pariclassifica del Tennis Guspini Simone Usai) e la 4.3 Daniela Carta (7-6, 6-2 sulla 4.2 della Polisportiva Acqua fredda Siliqua Cristiana Murru).

