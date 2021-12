Sei gli anticipi di oggi nel campionato di Promozione. Nel girone A parità tra Gonnosfanadiga e Atletico Cagliari. I padroni di casa si sono presentati privi di Piras e Carta, infortunati, e Demontis passato all’Isola Verde. A sbloccare il risultati sono stati gli ospiti al 39’ con Amorati su assist di Sanyang. A inizio ripresa il pari di Pinna su rigore conquistato da Tomasi.

Nello stesso raggruppamento il Cortoghiana ha battuto il La Palma grazie alla rete di Iesu.

Nel girone B, la Tharros piega (5-2) il Samugheo. Ancora protagonista Andrea Sanna, autore di una tripletta. Le altre due reti sono di Atzori e Atzeni. Per gli ospiti Orrù e Medde. Gli oristanesi sono in testa in attesa delle gare di domani.

Nell’altro incontro il Tonara, in ottima salute, ha espugnato il campo del Seulo. Grande protagonista l’ex Tore Boi, autore di una doppietta. A segno anche Gino Noli. “Siamo in ripresa”, dice il bomber Boi. “Dobbiamo continuare su questa strada”.

Nel girone C, netto successo del Posada sul campo del San Teodoro. Finisce 0-7. Doppiette di Mattera e Zela, e reti di Depalmas, Conteddu e Floris. Pari tra Lanteri e Stintino. Ospiti avanti con Colombo. Poi il pari di Casu.

