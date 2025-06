Dopo due stagioni esaltanti in Prima categoria, il Perdaxias saluta il 37enne allenatore giocatore Fabio Tinti. Un addio di comune accordo quello comunicato dal tecnico che ha guidato i sulcitani in questa seconda stagione che il Perdaxius ha disputato con alterne fortune: un girone d'andata straordinario, col club costantemente a pochi punti dalla vetta tant'è che veniva accarezzata pure l'idea di tentare il salto in Promozione, e poi un giro di ritorno costellato da non pochi pareggi e sconfitte (non molte le vittorie) che però paradossalmente non ha compromesso nulla in virtù della quantità non indifferente di punti conquistati nella prima frazione del campionato (girone B). La società ha riconosciuto i grandi meriti di Fabio Tinti ma egli stesso annuncia la volontà di cambiare: «Sono stati benissimo col club e ringrazio i ragazzi per l'affetto e la professionalità - anticipa - ma credo sia giunto il momento di provare nuove esperienze». Cominciano a giungere anche diverse proposte.

