C'è una squadra, una neo promossa in Prima categoria, che dopo un girone d'andata esaltante si ritrova adesso in piena bagarre salvezza: è il Perdaxius. In questo girone di ritorno la formazione sulcitana sta collezionando perlopiù sconfitte che stanno compromettendo l'esaltante frazione del girone di andata chiuso con 20 punti.

In panchina è avvenuto un cambio tecnico, al posto di Fabio Tinti che era giocatore allenatore si è seduto Giancarlo Porcu. Ma la preoccupazione dei dirigenti del club fa il paio con l'appello ai giocatori: «Abbiamo fatto grandi sacrifici per essere qui - afferma il presidente Pietrangelo Loru, in carica dal 2014 - ma solo credendo nel progetto possiamo salvarci: vero è che in questa seconda parte di stagione qualche sconfitta ha fatto perdere il morale e anche la lucidità, in più si sono sommati gli infortuni, qualche impegno lavorativo di alcuni giocatori e in poi si è aggiunta una certa inesperienza, ma noi siamo sicuri di venirne fuori».

In questo momento la formazione sulcitana è quartultima in compagnia di altri club ma la quota salvezza non pare così lontana e pertanto l'ottimismo è preponderante in considerazione dei giovani di qualità che la società è riuscita a convincere a trasferirsi nel club all'inizio della scorsa estate: «Il punto è che occorre ricominciare a vincere», taglia corto Loru. Da tempo il Perdaxius ha ricominciato a giocare fra le mura amiche e non più ospite del comunale di Villaperuccio nonostante il manto erboso riveli ancora dei problemi.

