Si riparte da "mister " Andrea Capiali: l'ottimo settimo posto che il Perdaxius in Prima categoria ha conquistato nel girone B ha convinto lo staff dirigenziale a confermare l'allenatore che ha dato un'impostazione di gioco coraggiosa, a tratti anche spettacolare, consentendo alla formazione del Sulcis di raggiungere addirittura il terzo posto a ridosso del natale del 2025. Il club ha pure accarezzato l'idea di raggiungere posizioni più alte.

«L'annata è del tutto soddisfacente - analizza il presidente Pietrangelo Loru - ci siamo tolti soddisfaioni enormi e non può ad esempio passare in secondo piano la doppia vittoria con l'Antiochensale, arrivata seconda in campionato e poi vincitrice degli spareggi per il possibile posto un Promzione».

Il Perdaxius, che per la prossima stagione potrebbe confermare la presenza pure dell'under 18, riparte da uno stadio nuovo di zecca, un manto erboso sintetico di nuova generazione che ha permesso una qualità di gioco assai elevata. Alla fine si scopre che il settimo posto va addirittura un po' stretta alla formazione sulcitana: «Consideriamola una base di partenza», conclude Loru.

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