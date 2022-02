Sarà programma completo in Eccellenza e Promozione nel weekend. Si gioca anche in Serie D, con la seconda giornata di ritorno e due derby: Muravera-Latte Dolce e Torres-Lanusei, poi Arzachena-Insieme Formia, Carbonia-Afragolese (in attesa di capire se con o senza pubblico) e Nuova Florida-Atletico Uri.

Post season. In Serie D la Lega Nazionale Dilettanti ha anche definito il regolamento dei playout: nel Girone G retrocedono le ultime due, poi 13ª-16ª e 14ª-15ª. In caso di parità al 90' tempi supplementari, senza un vincitore si salva la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare (ossia quella in casa). Previsti, prima dei playout, gli spareggi solo se dovessero esserci due o più squadre pari punti al penultimo posto o almeno tre all'ultimo. Se dovessero esserci almeno otto punti fra terzultima e sestultima, o fra quartultima e quintultima, la squadra peggio piazzata retrocede direttamente senza playout.

In contemporanea. In Eccellenza la quarta giornata di ritorno è tutta domenica alle 15, inclusa Monastir-Ferrini che sarebbe dovuta essere sabato. Asseminese-Arbus si gioca a Elmas, Budoni-Ilva a Siniscola. Le altre sono Castiadas-Idolo, Ghilarza-Bosa, Guspini-Taloro Gavoi, Li Punti-Porto Rotondo, Nuorese-Ossese e Villacidrese-Sant'Elena. Mercoledì 9 alle 15 i recuperi Castiadas-Bosa e Ilva-Ossese, il 23 alla stessa ora Arbus-Monastir. La finale di Coppa Italia del 16 febbraio, Castiadas-Ossese, si giocherà alle 15.30 al Centro Federale "Tino Carta" di Oristano.

Anticipi e recuperi. In Promozione sabato alle 15 Villamassargia-Cortoghiana (Girone A), Ozierese-Tharros (B) e Stintino-Valledoria (C), un'ora dopo sempre nel Girone B Arborea-Tonara e Sadali-Seulo. Tutte le altre domenica alle 15 esclusa Selargius-Orrolese (alle 16). I recuperi sono domenica 27 febbraio alle 15: Atletico Cagliari-Quartu 2000, Cortoghiana-Villasimius, Fermassenti-Andromeda e Villamassargia-Gonnosfanadiga nel Girone A, Porto Torres-Oschirese nel C. Al momento, di tutto il programma di calcio regionale, rinviate soltanto Sennori-Codrongianus in Prima Categoria e Oliena-Fanum Orosei in Seconda Categoria.

