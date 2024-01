Una boccata d'aria fresca. La vittoria interna di mercoledì su Mondragone, nel turno infrasettimanale della Serie B di Basket Interregionale, ha permesso all'Esperia di muovere la classifica dopo quasi un mese di digiuno. Un successo doppiamente prezioso, perché permette ai granata di affrontare con spirito più leggero la complicata sfida di domenica (palla a due alle 17) contro la Virtus Roma, super capolista del girone con 30 punti, frutto di 15 vittorie e appena 2 sconfitte.



L'ala esperina Riccardo Picciau offre il suo punto di vista sul momento di squadra partendo dall'affermazione interna, tutt'altro che scontata, contro i campani: «Arrivando da 4 sconfitte di fila, sfidare una squadra in fiducia è sempre difficile, che si parli dell’ultima in classifica o della prima», spiega, «siamo stati bravi a non perdere mai il controllo della partita anche avendo alti e bassi siamo riusciti a chiuderla fin da subito».



Settima in classifica con 16 punti, la squadra cagliaritana non ha perso le speranze di agganciare il treno Poule Gold dei playoff promozione, al momento distante 4 lunghezze: «Per migliorare la nostra posizione dobbiamo cercare di vincere tutte le partite d'ora in poi», sottolinea Picciau, «l’obiettivo è giocare, vincere e restare uniti. Vogliamo essere un gruppo compatto, che non ha paura di niente. Di certo puntuamo ai playoff».

Lo scoglio Virtus Roma sarà complicato da aggirare. Ma nel match d'andata, giocato in via Pessagno all'inizio di novembre, l'Esperia seppe sfiorare il successo grazie a una prova di grande carattere: «Dovremo giocare senza pressioni o pensieri di sorta», aggiunge l'esterno, «se riusciamo a capire che siamo tutti importanti dandoci fiducia l’uno con l’altro, saranno le avversarie ad aver paura di noi. All’andata abbiamo giocato tutti bene, assieme, facendo pochi errori. Meritavamo la vittoria, e se sapremo ripetere quella prestazione, potremmo toglierci delle soddisfazioni».

© Riproduzione riservata