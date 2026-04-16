Il campionato di Eccellenza entra nella sua fase decisiva con la penultima giornata, in programma domenica alle 16 su tutti i campi. Novanta minuti che possono indirizzare in modo definitivo la corsa al vertice e, allo stesso tempo, accendere o spegnere le speranze salvezza di diverse squadre.

In cima alla classifica, la capolista Ossese (56 punti) si prepara a ospitare la Ferrini in una gara che, sulla carta, potrebbe rappresentare un’occasione importante per consolidare il primato. Ma con un solo punto di vantaggio sull’Ilvamaddalena 1903 (55), ogni passo falso potrebbe risultare decisivo. Proprio l’Ilvamaddalena sarà impegnata in trasferta contro il Villasimius, formazione ancora invischiata nella lotta per non retrocedere e quindi tutt’altro che arrendevole.

Alle spalle del duo di testa, la Nuorese Calcio 1930 (50 punti) affronta in casa il Calangianus 1905, con l’obiettivo di blindare il terzo posto e magari approfittare di eventuali scivoloni delle prime due. Più staccato il Tempio (44), che riceve il Sant’Elena, già retrocesso.

Interessante anche il confronto tra Carbonia e Atletico Uri, due squadre separate da pochi punti e ancora in cerca di una posizione definitiva nella griglia finale. Stesso discorso per Lanusei e Iglesias, rispettivamente a quota 37 e 39 punti.

In zona calda, occhi puntati su Buddusò–Tortolì. Il Santa Teresa (terzultimo) riceve il Taloro Gavoi, già salvo.

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