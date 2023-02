Il settore giovanile del pattinaggio targato Carbonia e Iglesias dimostra di essere ai massimi livelli regionali. E una società, i Corvi Sardegna, ne sono garanzia perché si sono aggiudicati il Campionato regionale indoor di Iglesias, conclusi per il sodalizio sulcitano con la vittoria finale e una marea di medaglie pesanti, per la soddisfazione del presidente Maria Caterina Pittoni, del direttore tecnico Giorgio Trezzi, i tecnici Silvia Uccheddu e Enrica Pinna.

Oro per Cloe Di Bartolo categoria Giovanissimi, argento per Ilaria Littarru e bronzo per Chiara Pala. Nella categoria Esordienti femmine oro per Giorgia D’Agostino, e per gli esordienti maschi medaglia d’oro per Iwo Przybycien nella 8 giri e oro per Gioele Murru nella sprint e destrezza. E ancora, argento per Filippo Enna nella categoria Ragazzi, un altro oro sezione femmine per Giada Trezzi, e nella categoria Ragazzi argento per Simone Trezzi.

Una serie di piazzamenti ha poi incrementato il punteggio per la squadra e si deve a Francesco Vassena, Giovanni Matta, Anna Chiara Broi, Giulia Campione, Chiara Maggio, Victoria Badalamenti, Sofia Medda, Giulia Medda, Gaia Vassena, Gaia Mocci, Emilia Silanus, Penelope Taibi Emilia.

Duecento gli atleti alle gare cui hanno assistito il sindaco di Iglesias Mauro Usai e l’assessore allo Sport Claudia Sanna.

