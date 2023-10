Colpo di scena in casa Calangianus che milita nel campionato di Eccellenza e che finora ha perso tutte le are giocate.

Ultimo posto in classifica a zero punti, un solo gol fatto in cinque gare e dieci subiti. Pasquale Malu è il nuovo allenatore. Il tecnico dopo l’esperienza con il Luogosanto, prenderà il posto di Alessandro Sassu, che la società «ringrazia calorosamente per il lavoro svolto con professionalità e dedizione fino ad oggi».

Il nuovo allenatore farà il suo esordio nella panchina giallorossa domenica prossimo a Villacidro.

