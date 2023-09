La Serie D promette scintille con tanto equilibrio. Domenica scorsa ha perso solo la Cos ma in un derby isolano. Bene, anzi benissimo Atletico Uri e Latte Dolce che hanno vinto conquitando tre punti d'oro per la classifica e per il Budoni che ha conquistato un prezioso punto in trasferta sul campo della Romana: un 2-2 grazie ad una clamorosa rimonta. La classifca dopo due giornate, sorride: il Budoni, neo promosso, guida la graduatoria delle sarde con quattro punti dopo aver battuto all'esordio il Latte Dolce e dopo il pari appunto di ieri nel Lazio, Cos e Latte Dolce hanno tre punti. Risultati giudti quelli di ieri. Ovviamente dopo appena due gare di campionato non è il cas di esprimere giudizi.

Certamente il Budoni sta sorprendendo: appena qualche mese ha ha riconquistato la Serie D (campionati giocati per tantissimi anni dalla squadra di Raffaele Cerbone), ai playoff, ora la partenza sprint. La squadra è partita davvero bene, amalgamata nei vari reparti nonostante tanti arrivi e importanti partenze ad iniziare da qualle di Giuseppe Meloni, passato all'Alghero. Cerbone conosce il campionato come le sue tasche.

Un tecnico insomma di grandissima esperienza. Il Latte Dolce ha subito riscattato la prima sconfitta proprio col Budoni, l'Uri , quella della prima giornata con la Cos. Tanto equilibrio insomma. E tanto interesse attorno al campionato.Domenica tutti in campo con la Cos che ha l'obbligo di riscattere la sconfitta sul campo del Latte Dolce.

© Riproduzione riservata