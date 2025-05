Tanta amarezza, ma anche tanta voglia di rilancio in casa Cos dopo la retrocessione dalla Serie D all'Eccellenza.

Una stagione iniziata male e terminata peggio con l’epilogo più amaro nonostante alcuni segnali di ripresa. La Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra saluta la Serie D. Rimasta aggrappata al playout, la squadra gialloblù è stata sconfitta nello spareggio dall’Atletico Lodigiani che si conferma la bestia nera dei sardi. Su tre incontri stagionali, altrettante battute d’arresto per Calabrese e compagni.

Un’annata, come detto, partita malissimo. Appena due punti dopo le prime undici partite con la squadra che era praticamente spacciata. A novembre al tecnico Francesco Loi subentra Sebastiano Pinna. La squadra sarrabese ogliastrina si riprende centrando subito quattro risultati utili di fila (sette punti in trasferta e uno in casa). Nelle successive sette partite, arrivano altri otto preziosi punti. Alla vigilia dell’incontro col Guidonia, a sorpresa l’ex giocatore del Cagliari viene esonerato. Subentra Antonio Carta il vice di Francesco Loi che nel finale di torneo riprenderà in mano la squadra. Seguono quattro importanti vittorie e un pareggio all’”Is Arranas” di Tertenia. Lontano da casa però solo due punti in cinque incontri.

La Cos chiude la stagione con trentatré punti riuscendo a stare aggrappato al playout. Purtroppo, ieri a vincere è stato, appunto, l’Atletico Lodigiani. I laziali hanno vinto con merito senza essere quasi mai stati impensieriti. Il calcio di Serie D perde così tre squadre in questa stagione. Una brutta batosta.

Quella appena conclusa è stata la terza stagione consecutiva in Serie D. Se si considera anche il periodo sotto la denominazione Muravera si tratta della sesta di fila. Muravera che aveva giocato in Quarta serie anche nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 (retrocedendo con 30 punti dopo lo spareggio contro il San Teodoro terminato 2-2 dopo i tempi supplementari).

Probabilmente la società farà domanda di ripescaggio. Adesso servirà qualche giorno per smaltire la delusione. Ci sono tutti i presupposti per risollevarsi.

