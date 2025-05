Non sarà uno degli aeroporti del Nord Sardegna bensì quello cagliaritano di Elmas a ricevere la prenotazione della squadra che volerà alla volta della Penisola per disputare la prima fase Nazionale degli spareggi validi per accedere alla Serie D.

Allo "Scalarba" di Macomer, con tutti i posti disponibili occupati, la finale regionale ha sancito la vittoria del Monastir, che incontrerà nella fase successiva la vincente dello spareggio fra Civitavecchia e Maccarese.

Il confronto disputato nel capoluogo del Marghine tra Tempio e Monastir è stato deciso, come quasi sempre accade in questo tipo di partite, da un episodio, che ha premiato l'undici di Angheleddu, ma ciò non sminuisce affatto i meriti di Sarritzu e compagni.

Del resto si sa che nell'arco dei 90-120 minuti di gioco, gli episodi a favore e contro si verificano, ma va sottolineato che uno di questi, davvero eclatante, in favore del Tempio (un possibile calcio di rigore) non è stato attenzionato a dovere, condizionando di fatto l'esito della sfida o quantomeno impedendo ai “galletti” di arrivare ai tempi supplementari.

Rimanendo in Eccellenza ma restringendo il campo ai confini galluresi, un altro verdetto ha destato sconcerto: la retrocessione dell'Ilvamaddalena, al pari della Cos e dell'Atletico Uri. C'è una curiosità, tutt'altro che piacevole: lo scorso anno dalla serie D retrocesse il Budoni e salì l'Ilvamaddalena; quest' anno i ruoli si sono invertiti, con la speranza che l'alternanza finisca qui. Semmai c'è da augurarsi che a far compagnia al Budoni in Serie D si aggiunga il Monastir, così entrambe, nella quarta serie nazionale, troverebbero le superstiti sarde Olbia e Latte Dolce. Tornando all'Eccellenza, in base a retrocessioni e promozioni si è in grado di stilare l'elenco delle rappresentanti galluresi abili e arruolabili. In ordine alfabetico: Buddusò, Calangianus, Ilvamaddalena, San Teodoro Porto Rotondo e Tempio. Dunque 5 rispetto alle 4 della stagione appena conclusa e va da sé che si assisterà ad una ulteriore “stragallurese”

