L'amarezza è tanta. La retrocessione in Eccellenza brucia in casa Cos. Il sogno? Il ripescaggio che potrebbe arrivare anche grazie ai buoni risultati ottenuti dalla società a livello di settore giovanile che garantisce un buon punteggio proprio in chiave ripescaggio. Non si sa mai.

Dopo sei campionati in Serie D, la squadra di Francesco Loi fa ritorno in Eccellenza anche se, come già annunciato, presenterà domanda per eventuale ripescaggio. Domenica scorsa, Pinna e compagni hanno perso il playout contro l’Atletico Lodigiani. Non è riuscita, purtroppo, l’impresa. Il tecnico Francesco Loi attraverso i social parla di «una sconfitta che pur amara e dolorosa va accettata come risultato sportivo e metabolizzata come stimolo per far meglio in futuro». E ci mette anche la faccia: «Mi assumo come è giusto che sia la paternità di questa sconfitta».

È vero che la prima squadra è retrocessa ma sono anche tanti i risultati positivi del “Progetto Cos”, tra settore giovanile e scuola calcio. «Un progetto», sottolinea Loi, «che si distingue sotto due aspetti fondamentali: valorizzazione del prodotto locale, investendo tantissimo sui giovani, e attaccamento al territorio. Principi cardini la serietà e il lavoro quotidiano».

Sono passi tre anni dal cambio di denominazione da Muravera a Cos nei quali «la Serie D è stata il palcoscenico della prima squadra. Si è lavorato sodo e in modo instancabile creare fondamenta solide e stabili partendo dalla costituzione di un settore giovanile che coprisse tutte le categorie legate ai tornei federali regionali e che è stato valorizzato grazie al lavoro di tecnici e dirigenti qualificati. La sconfitta sportiva della prima squadra, chiaramente amara e dolorosa, non cancella quanto di buono è stato fatto e quanto si continuerà a fare».

Il futuro? «Ci prenderemo il tempo necessario per analizzare errori e cercare soluzioni affinché questi non si ripetano ma allo stesso tempo, essendo orgogliosi di quanto fatto finora, seguiremo tutte le strade possibili per proseguire il cammino tracciato e presenteremo domanda di ripescaggio in D per poter continuare il nostro percorso con serietà e programmazione».

