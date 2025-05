Si dividono le strade fra la società Calcio Pirri e l'allenatore Paolo Busanca. Il club comunica «la conclusione del rapporto di collaborazione con il tecnico della prima squadra, al termine di tre stagioni ricche di successi e soddisfazioni».

Busanca nel primo anno al Pirri, 2022-2023, ha centrato la vittoria del campionato di Prima Categoria. Nel secondo anno si è classificato al quarto posto in Promozione, a un soffio dai playoff. Nella stessa stagione è arrivato il primo posto nella classifica del Progetto di valorizzazione giovani e il primo posto nella classifica della Coppa disciplina. Nella stagione appena conclusa, il Pirri ha guadagnato la salvezza in Promozione. Possibile anche il bis nella classifica del Progetto di valorizzazione giovani: l'ufficialità dovrebbe arrivare presto. Numerosi gli esordi e la valorizzazione dei giovani nel corso di questi tre anni.

«Esprimiamo a mister Busanca la nostra più sincera gratitudine per il prezioso lavoro svolto, la professionalità dimostrata e i risultati ottenuti, che hanno contribuito in modo determinante alla crescita della squadra e allo sviluppo del nostro progetto sportivo», il saluto del Pirri. «Sono stati tre anni significativi, vissuti con impegno, passione e un profondo senso di appartenenza, dove sono state scritte pagine importanti della storia del Calcio Pirri, che nessuno potrà mai cancellare. A Mister Busanca vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della carriera, con la certezza che il legame umano e sportivo costruito insieme resterà solido e duraturo».

