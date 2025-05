Il Villaperuccio resta al comando del girone A di Terza categoria ma Teulada e Carloforte non mollano la presa. A tre giornate dal termine del campionato la capolista, che sabato ha travolto (5-0) il San Biagio, mantiene due punti di vantaggio sul Teulada, vittorioso (4-0) con la Fluminese, e tre sul Carloforte. I tabarchini di Nicola Lazzaro hanno centrato, contro il Barbusi, la quattordicesima vittoria consecutiva. «Siamo ancora in corsa», dice Lazzaro, «ma non dipende solo da noi. Cercheremo di farci trovare pronti se chi ci precede dovesse commettere passi falsi. Intanto continuiamo il nostro lavoro intrapreso ad inizio anno dando spazio ai giovani indipendentemente dalla classifica».

Tre turni al termine anche nel gruppo C. L’Oratorio Terralba, già promosso in Seconda categoria, ha pareggiato (2-2) contro il Pabillonis. Netto successo (6-1) della Narboliese nella sfida interna con l’Oniferese. Si gioca oggi, alle 20.30, Siamanna-Mogorella. Con una vittoria il Siamanna aggancerebbe la Narboliese in seconda posizione.

Nel gruppo E, il Monte Muros, certo del salto di categoria, è stato bloccato (2-2) dalla Nulese. Il Turalva ha piegato (2-1) la Morese blindando la seconda piazza.

