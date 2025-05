Domenica 4 Maggio si è conclusa la stagione regolare, anche nel campionato di II Categoria girone H. A parte i capitoli promozione e retrocessione diretta , già assegnati da alcuni turni , con Lauras e Berchidda destinatarie, anche i due Play sono stati completati. Il Lauras anche in questa stagione ha fatto registrare numeri da record, ed il fiore all'occhiello è stato quello di non aver subito, anche quest'anno, alcuna sconfitta. La passerella finale è stata un apoteosi, consentendo così ai numerosi ed affezzionati supporter di festeggiare e gioire. In questi ultimi giorni però, a Luras ,dalla gioia si è passati alla commozione: è prematuramente venuta a mancare Marisa Careddu , che per alcuni lustri è stata Sindaca del centro Gallurese, vantando anche il record di essere stata finora , l'unica donna ad aver ricoperto questo importante ruolo. Tornando al discorso spareggi domenica 11, Lo Sporting Paduledda ha incontrato nel turno di andata il Sorso 1930, pareggiando in trasferta 0-0. " Prima della gara - ha affermato il giovane tecnico del Paduledda Gabriele Ferrari- avremo sottoscritto per un pareggio. Ma, a partita conclusa c'è rammarico ,per le occasioni create e non andate a buon fine. La nostra è stata un ottima prestazione , rapportata al valore dell'avversario, che nel propio girone vantava la miglior difesa. Sta di fatto- conclude Ferrari - che se saremo bravi a ripeterci a livello di prestazione , al ritorno sul nostro campo, abbiamo buone possibilità di passare il turno ".

Per quanto concerne i play out, va innanzitutto ricordato che il Golfo Aranci se ne è tirato fuori , superando tra le mura amiche , propio in occasione dell'ultimo turno, il Porto Cervo. Dunque nel primo turno si sono affrontate Codaruina e Trinità : in gara 1 ha prevalso in casa la compagine Codaruinese per 4-1. Al ritorno i ragazzi di Tore Mamia , sono chiamati ad una vera e propia impresa per sovvertire il risultato.

