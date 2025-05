Successo per la prima prova del Campionato Interprovinciale Sud Sardegna di ciclismo riservata alla categoria Giovanissimi, maschile e femminile. La gara si è svolta a Monastir, all’interno dell’azienda agricola Carta. Organizzazione impeccabile dell’associazione ciclistica Star bike nonostante la decisione dell’ultimo momento di spostare la competizione da Oristano a Monastir. Il presidente dell’associazione organizzatrice, con i suoi collaboratori, ha allestito i due percorsi gara in tempi record.

Hanno partecipato ben 13 associazioni ciclistiche con 150 ragazzi, dai 5 ai 12 anni con una bellissima cornice di pubblico. Le prove in programma erano due: una gimkana e un circuito tutto nello sterrato, che si sono svolte in contemporanea. «È stato un vero spettacolo vedere tantissimi bambini pedalando come i veri corridori», dice l’esperto Gino Mameli, presente alle gare. «I Giovanissimi dovrebbero essere i futuri campioni, e speriamo che sia veramente così».

La società più numerosa è stata il Velo Club Sarroch con 20 partecipanti. Ha presenziato alla manifestazione il vice Presidente della Fci Sardegna Massimo Montisci. Ecco la classifica: 1° Velo Club Sarroch; 2° Crazy Wheels; 3° Fabio Aru Academi; 4° U.C. Guspini; 5° Sama Bike; 6° Pool Bike Serramanna; 7° Arkitano Mtb club; 8° Gialeto Ciclismo; 9° S.C. Monteponi; 10° Donori Bike Team; 11° S.C. Cagliari; 12° Villacidro Triathlon.

La seconda prova del Campionato Interprovinciale Sud e Nord Sardegna si svolgerà il 5 luglio 2025 a Guspini.

