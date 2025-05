Grande soddisfazione dello Yacht Club Alghero per la vittoria di “Duchessa” nel campionato “Vele nel Golfo e alle Bocche”.

La barca a vela di 34.30 piedi, dell’armatore e socio del club algherese, Marco Zurru, portacolori dello YCA ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la competizione. La conquista del campionato, evento riconosciuto dalla FIV, Federazione Italiana Vela, è arrivata grazie anche ai precedenti piazzamenti. “Vele nel Golfo e alle Bocche”, si componeva, infatti, di sei prove che si sono disputate nelle acque di diversi comuni isolani, come Stintino e Castelsardo e le ultime due Isola Rossa e La Maddalena. <Non possiamo che essere fieri del risultato portato a casa da Marco Zurru, nostro socio e armatore di esperienza, – ha commentato il presidente dello YCA, Pierpaolo Carta - ci fregiamo anche di questa vittoria che porta lustro alla nostra bacheca trofei. Grazie dunque a Duchessa e al suo equipaggio che ha portato in alto il nome dello Yacth Club Alghero e della città>.





