Prosegue senza sosta, tra recuperi e playoff, l’intenso programma dei due gironi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Nel weekend al via i recuperi, fondamentali per stilare la griglia playoff. Tra le partite disputate spicca la vittoria del Cus Cagliari, seconda forza del torneo, contro il Carloforte (67-52 il finale). Universitari che comandano il punteggio nel corso dei 40’ di gioco, aumentando con il passare dei minuti il margine di vantaggio (19-17 al 10’, 37-28 al 20’, 53-41 al 30’). Migliori realizzatori della gara Spingola, del Cus Cagliari, e Zoppi, del Carloforte, con 16 punti. In zona playoff convincente vittoria dell’Azzurra Oristano che aggancia la quarta posizione dopo aver superato per 76-56 il Condor Monserrato. Oristanesi che vanno sopra la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (41-27 al 20’), consolidando poi il divario nella seconda parte. Agli ospiti non bastano i 15 punti messi a segno da Falchi per portare a casa il successo. Vittoria casalinga anche per il Poetto Gruppo Ena, contro il Genneruxi (60-45). Padroni di casa che, grazie ad un’ottima difesa, sono avanti sin dall’avvio (17-10 al 10’). La doppia cifra di vantaggio arriva nel corso del secondo quarto, fino al +15 dell’intervallo (38-23 al 20’). Poetto che gestisce la situazione nella ripresa, con un massimo vantaggio di 19 punti al 30’ (52-33). Top scorer della gara è Tosadori, tra i padroni di casa, con 15 punti. Infine, Elmas si impone dopo un supplementare contro Marrubiu, per 82-81. Marrubiesi avanti all’intervallo (29-39 al 20’). Reazione dei padroni di casa nel terzo quarto (56-49 al 30’); nel botta e risposta tra le due squadre si arriva al 70 pari del 40’. Nell’overtime hanno la meglio i masesi, più lucidi dalla lunetta. Miglior realizzatore della gara è Piras, dell’Elmas, con 29 punti.

Nord. La New Basket Ploaghe è la terza formazione che accede alla “Final 4”, dopo CMB Porto Torres e Innovyou Sennori. Il quintetto allenato da Marco Onida, infatti, si impone sul parquet della Virtus Olbia per 69-79. Ospiti che impongono il loro ritmo sin dalle prime battute (12-28 al 10’), per poi gestire il margine nel corso dei rimanenti 3 quarti di gioco (29-44 al 20’, 50-59 al 30’ e 69-79 al 40’). New Basket trascinata al successo da Canopoli, autore di 28 punti. Si andrà alla “bella”, invece, tra Nuoro e Masters. La compagine allenata da Luca Ruiu, infatti, espugna il parquet nuorese per 59-71 e porta la serie a gara 3, a Sassari. Nella vittoria della Masters a Nuoro sono decisivi i 25 punti segnati da Cesaraccio.

