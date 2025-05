Si chiama “Island Cup 2025” la nuova iniziativa calcistica dell’estate del Sud Sardegna. Un’estate all’insegna del calcio spettacolo, con il torneo di calcio a 7 ideato da Marco Chiaramida e Emanuele Binaghi, a Cagliari, tra emozioni sportive, intrattenimento e divertimento puro.

Dodici squadre presenti, che si daranno battaglia per conquistare il trofeo e un viaggio a a Mykonos. Da oggi, per tre mesi, ogni martedì e mercoledì sera le sfide allo Sporting Bola di Quartu Sant’Elena. Il torneo si disputerà in due fasi. Inizialmente la fase a gironi, poi le finali per decretare i campioni. Previste anche dirette streaming, contenuti social e attività che coinvolgeranno il pubblico presente.

«Il calcio è il protagonista», commentano gli organizzatori, «ma il vero obiettivo è creare un’esperienza da ricordare: sportivo o tifoso, dentro o fuori dal campo, ogni partecipante sarà parte integrante di qualcosa di unico».

