Si è disputata oggi la settima giornata del campionato di Eccellenza. Termina in parità (1-1) il match del “Frogheri” di Nuoro tra Nuorese e Ilvamaddalena. Le reti arrivano entrambe nella ripresa: ospiti in vantaggio al 17’ con Lima, su assist di Piassi, e pareggio immediato (al 21’) di Dessolin.

Nel primo tempo, Mascia para un rigore a De Cenco; sulla respinta, l’attaccante ribadisce in rete, ma l’arbitro annulla per presunta irregolarità.

Ne approfitta il Tempio che, grazie al successo casalingo (1-0) sul Lanusei, aggancia in vetta i barbaricini. Ancora decisivo Spano, a segno al 28’. Il Lanusei viene così raggiunto in terza posizione proprio dall’Ilva.

Prima vittoria per l’Ossese di Carlo Cotroneo: a Settimo, i bianconeri superano il Sant’Elena (0-1) grazie alla rete di Gueli al 14’ della ripresa.

Successo (1-0) allo scadere per il Taloro contro la Ferrini Cagliari: decide l’ex Caddeo.

Tre punti anche per l’Atletico Uri, che al “Ninetto Martinez” piega l’Iglesias (2-1). Nel primo tempo Scanu trasforma un rigore per i padroni di casa; nella ripresa, al 9’, arriva il pari di Salvi Costa, ma Canavessio sigla il definitivo vantaggio.

La matricola Buddusò piega il Villasimius (3-1): per i biancocelesti a segno Baldé (doppietta) e Sambiagio, mentre per gli ospiti realizza Beugrè.

Il Carbonia espugna (0-1) il campo del San Teresa grazie al gol di Boi al 35’.

Si chiude invece a reti inviolate Tortolì–Calangianus.

