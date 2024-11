Nel fine settimana della pallamano, sono scese in campo soltanto le tre sarde della A2 femminile e, dopo i match della terza giornata, in vetta alla classifica del girone B c’è l’Hac Nuoro, sola a punteggio pieno. Le barbaricine allenate da Roberto Deiana sono arrivate a quota sei punti dopo aver siglato un prezioso 15-18 sul campo delle Guerriere Malo, un successo ottenuto in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sotto 10-7. Miglior realizzatrice dell’incontro Mirotta Cabanas dell’Hac, con 5 reti, una in più delle compagne Basolu e Nkou e della padrona di casa Zanella.

Intanto, a Dossobuono, ieri è arrivata la seconda sconfitta stagionale del Man Città del Redentore, settimo con due punti. Le ragazze allenate da Mattia Mancini, condizionate dalle assenze, sono state battute 34-19. Archiviato il difficile primo tempo, finito 16-10 dopo aver toccato anche il -9 (15-6 al 22’), le nuoresi hanno provato a restare in partita ma in avvio di ripresa le venete hanno subito indirizzato il gioco a proprio favore portando il vantaggio in doppia cifra.

Il pareggio nel posticipo giocato oggi, tra Raimond Sassari e Oderzo, ha permesso alle rossoblù di portarsi al quarto posto con 3 punti all’attivo. L’incontro è finito in archivio col punteggio di 22-22 dopo che le due squadre erano arrivate all’intervallo sul 10-10. Determinanti, tra le turritane, Faig (8 reti), Piras (5) e Dibona (4).

A Gold. La pausa del massimo campionato maschile non ferma la Raimond Sassari, che alle 19 di martedì sarà di scena sul campo del Fasano nel recupero dell’ottava giornata. I sassaresi, terzi con sedici punti, si troveranno di fronte la scudettata Junior, attualmente nona con nove punti, e proveranno a fare bottino pieno per agganciare in vetta alla classifica l’altra formazione pugliese, il Conversano.

«Nonostante non abbia iniziato bene, occorre ricordarsi che la Junior è sempre la squadra campione d’Italia in carica. Andremo a giocare nella tana del lupo, su un campo sempre ostico. Dobbiamo entrare in campo con la testa giusta, confermando quell’essere squadra che ha caratterizzato questo avvio di stagione. Questa è l’unica strada da percorrere per portare a casa due punti importanti che potrebbero darci ulteriore certificato della bontà dell’ottimo lavoro fatto fin qui», ha commentato Bruno Brzic, pilastro della Raimond Sassari.

