In attesa dell’avvio dei campionati nazionali di pallamano, in Sardegna è tempo di tornei preseason.

Nuoro. Per il sesto anno consecutivo, da mercoledì 21 a domenica 25 l’Handball Atlethic Club Nuoro organizzerà il Torneo Internazionale “Città del Redentore”. La Palestra Polivalente del capoluogo nuorese ospiterà i dieci incontri del girone all’italiana di sola andata che vedrà le padrone di casa dell’Hac misurarsi con le plurititolate del Pdo Salerno, le vice campionesse italiane dell’Erice, le francesi della Asul Vaulx-En-Velin Handball 1945 e le spagnole della Cep Handbol Palautordera. “Il livello del torneo è ancora una volta altissimo, con due delle prime quatto squadre più forti d'talia. Do il benvenuto alle altre società, sperando che oltre alle esperienze sul campo, anche l’ospitalità di Nuoro e le sue fervide tradizioni rimangano nei ricordi di tutte le ragazze partecipanti”, ha sottolineato l’organizzatore Roberto Deiana, che ha preannunciato anche che tutte le società partecipanti assisteranno anche alla Festa del Redentore.

Sassari. La Raimond Sassari ha archiviato il quarto posto al 4Gensports Summercup disputato a Baden e il 24-25 agosto sarà impegnata al PalaSantoru nel 6º Torneo Internazionale Handball Cup col Cingoli e coi croati Del Rk Porec e del Mrk Trogir. Sabato 24, in programma Trogir-Raimond alle 18.30 e Poreč-Cingoli alle 20.30. Le due vincitrici di affronteranno domenica 19, mentre due ore prima le due perdenti si giocheranno il terzo posto.

Dal capoluogo turritano arriva anche la notizia del nuovo arrivo in casa Verdeazzurro. Il sodalizio che milita in A Silver ha messo sotto contratto il portoghese Renato Ribeiro, giocatore classe 1998 che coi suoi oltre 190 centimetri garantirà un sopporto incisivo sia in attacco sia in difesa.

