Fine settimana intenso per le sarde impegnate nei campionati nazionali di pallamano. A partire dalla Raimond Sassari, che alle 16 di domani aprirà l’ottava giornata di ritorno della A Gold ospitando al PalaSantoru il Fasano. I rossoblù, quarti con 29 punti e a due lunghezze dalla vetta, contro la formazione pugliese che occupa l’ottavo posto con 11 punti in meno, devono a tutti costi fare bottino pieno per conservare un posto nella zona playoff. Anche perché nel frattempo le due prime della classe, Cassano Magnago e Siracusa, potrebbero avere vita facile contro Camerano e Presano, così come il Merano, che è quinto ma ha 29 punti come i sassaresi e domani sfiderà il fanalino di coda Rubiera. Il Conversano, terzo con un punto di vantaggio sui turritani, dovrà invece affrontare il Bolzano, sesto con 25 punti all’attivo, e uno scivolone potrebbe favorire la Raimond.

«La vittoria di Bolzano è stata fondamentale, era importante tornare ai due punti per riprendere la nostra corsa verso una delle prime quattro piazze», ha spiegato Giovanni Nardin della Raimond Sassari. «Coach Durkovic si sta facendo sentire in allenamento, inculcandoci la sua mentalità, lavorando molto sulla difesa e rinvigorendoci anche dal punto di vista fisico. Ora arriva Fasano, la classifica ci vede favoriti ma sarà obbligatorio entrare in campo con la giusta mentalità, la gara persa contro Cingoli ci ha dimostrato quanto è importante giocare tutte le partite con la giusta intensità».

Nelle altre serie. L’ultima giornata della fase a gironi della A Silver vedrà la Verdeazzurro Sassari impegnata nel posticipo della domenica, che si giocherà alle 16 al PalaSantoru. Capitan Cherosu e compagni terzultimi con 15 punti e già certi di dover giocare i playout, ospiteranno il Mascialuga, ultimo a quota 10.

Nel penultimo incontro della stagione regolare della A1 femminile, una Lions Sassari già condannata dalla matematica alla seconda retrocessione consecutiva – la precedente era stata indolore grazie al ripescaggio – ospiterà il Padova alle 19 di domani. Sarà uno scontro in coda alla classifica, poiché le leonesse sono ultime con un punto, le padovane penultime a +6 e già matematicamente ai playout.

Nella ottava giornata di ritorno della A2 femminile, la Raimond Sassari osserverà un turno di riposo mentre le due nuoresi scenderanno in campo nel pomeriggio di domani. Alle 16.30, il Man Città del Redentore, ultimo con cinque punti, farà visita all’Oderzo, quinto a +8 dalle barbaricine. Alle 18.30, invece, si giocherà il match di cartello del fine settimana, la sfida al vertice tra Mestrino e Hac Nuoro, separate da quattro punti in classifica e, a due giornate dalla fine, già certe dei playoff. All’andata finì 29-24, ma stavolta la squadra di Roberto Deiana proverà a riscattarsi sfruttando il fattore campo per vincere lo scontro diretto in programma alla Polivalente.

© Riproduzione riservata