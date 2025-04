Occhi puntati sulla Raimond Sassari, l’unica portacolori sarda impegnata nei campionati nazionali che scenderà in campo nel fine settimana.

I rossoblù di coach Durkovic, alle 15 di domani, ospiteranno il Chiaravalle al PalaSantoru e la parola d’ordine sarà “vincere”. Dopo i primi due successi ottenuti con la nuova guida tecnica al timone, mercoledì i turritani si sono arresi per 29-21 (16-13 p.t.) in casa della capolista Cassano Magnago e sono scivolati così in quinta posizione, fuori dalla zona playoff. Per questo, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare, i sassaresi, ora a quota 31 e a due lunghezze dal quarto posto occupato dal Merano, non potranno perdere per strada altri preziosi punti. Domani, contro il Chiaravalle, undicesimo con 16 punti, e poco sopra la zona playout, non si potrà sbagliare.

A Silver. La Verdeazzurro, che ha chiuso la stagione regolare in in zona playout, dovrà giocarsi la permanenza nella categoria nella serie al meglio delle tre contro i siciliani dell’Haenna. I sassaresi giocheranno gara1 in trasferta il 26 aprile, gara2 in casa il 3 maggio a Sassari e gara3 il 19 maggio, di nuovo in Sicilia.

