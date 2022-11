La nona di andata della serie A Gold di pallamano riserva alla vice capolista Raimond Sassari un’insidiosa trasferta sul campo del Pressano. Il fischio d’inizio, previsto alle 18.30 di domani, metterà i rossoblù di coach Passino di fronte a una squadra ben organizzata, che occupa la sesta posizione in classifica, a -3 dai turritani, con un bottino di 5 vittorie in 7 gare e un match, quello contro il Brixen, ancora da recuperare.

Non sarà una passeggiata, ma i sassaresi hanno un roster costruito per puntare al tricolore e obiettivi ambiziosi, e per realizzarli devono avere la freddezza e la concretezza necessarie a conquistare i due punti anche negli scontri diretti più complicati.

A2 maschile. La Verdeazzurro Sassari, archiviata la sconfitta di misura nello scontro diretto per il quarto posto nel girone B giocato a Chiaravalle, riparte dal PalaSantoru, dove alle 16.30 di domani ospiterà il Prato. Cherosu e compagni, quinti a quota 10 con il Camerano, affronteranno l’undicesima in classifica, che fin qui ha raccolto tre punti, frutto di una vittoria e un pareggio in 8 gare disputate.

“Abbiamo bisogno dei nostri sostenitori, giocare col loro sostegno è elettrizzante”, dice Riccardo Melidoro della Verdeazzurro. “Finora siamo stati bravi anche in condizioni proibitive, ma abbiamo tutta l'intenzione di alzare l'asticella”.

A2 femminile. Le due settimane di stop per lasciare spazio agli impegni delle nazionali sono finite e anche le squadre sarde della serie cadetta femminile sono pronte a tornare in campo per la terza giornata di campionato. Unica eccezione, la Città del Redentore, che osserverà un turno di riposo. Domani, alle 19.30, la Raimond rosa affronterà la Leonessa Brescia al PalaSantoru e, alle 20, la Lions Sassari sarà di scena sul parquet del Leno. Entrambe le formazioni sassaresi andranno alla ricerca dei primi punti stagionali.

